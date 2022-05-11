Arjantin'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika haberine göre: Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şili'de de hissedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, şu ana kadar can veya mal kaybı da bildirilmedi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 193,8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Salta eyaletine bağlı, Şili sınırı yakındaki San Antonio de los Cobres bölgesinin 79 kilometre kuzey batısı olduğunu açıkladı.
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