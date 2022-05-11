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ABD Başkanı Joe Biden'dan enflasyonu düşürme sözü: Kabul edilemez derecede yüksek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.05.2022 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022
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ABD Başkanı Joe Biden’dan enflasyonu düşürme sözü: Kabul edilemez derecede yüksek

Dünya peş peşe gelen Kovid-19 salgını, ekonomik krizler ve Rusya-Ukrayna savaşı ile cebelleşiyor. Ekonomik buhrandan dünyanın süper gücü ABD de nasibini aldı. ABD Başkanı Joe Biden, vatandaşlarına enflasyon konusunda söz verdi ve "enflasyonu indireceğiz" dedi. Biden, nisan ayında yıllık enflasyonun ılımlı seyretmesinin umutlandırıcı olmasına rağmen enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek olduğu ifade etti.

Son seçimde Donald Trump'tan koltuğu devralan ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayı enflasyon verisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"ÖNCELİK EKONOMİ"

Enflasyonun ülke genelinde aileler için bir zorluk olduğunu vurgulayan Biden, enflasyonu düşürmenin en önemli ekonomik önceliği olduğunu yineledi.

"ENFLASYON KABUL EDİLEMEZ SEVİYEDE"

Biden, "Nisan ayında yıllık enflasyonun ılımlı seyretmesi umutlandırıcı olsa da enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek olduğu bir gerçek." ifadesini kullandı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelede birincil rolüne işaret eden Biden, şunları kaydetti:

"Fed'in bağımsızlığına asla müdahale etmeyecek olsam da güçlü bir ekonomi ile iş gücü piyasası inşa ettiğimize inanıyorum ve Başkan Powell'ın geçen hafta bu güce yönelik bir numaralı tehdidin enflasyon olduğuna dair söylediklerine katılıyorum. Fed'in bunu göz önünde bulundurarak işini yapacağından eminim."

"MÜCADELE SÜRECEK"

Biden, salgın ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da başlattığı savaşın neden olduğu fiyat artışıyla ilgili küresel tedarik zinciri sorunlarına karşı mücadelelerinin devam edeceğini kaydetti.

ABD'DE SON EKONOMİK TABLO

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

ENFLASYON ZİRVEDE

Yıllık enflasyon nisanda yavaşlama gösterirken, martta yüzde 8,5 ile 41 yılın zirvesine çıkmıştı.

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