ABD Başkanı Joe Biden’dan enflasyonu düşürme sözü: Kabul edilemez derecede yüksek

"ÖNCELİK EKONOMİ"

Enflasyonun ülke genelinde aileler için bir zorluk olduğunu vurgulayan Biden, enflasyonu düşürmenin en önemli ekonomik önceliği olduğunu yineledi.

"ENFLASYON KABUL EDİLEMEZ SEVİYEDE"

Biden, "Nisan ayında yıllık enflasyonun ılımlı seyretmesi umutlandırıcı olsa da enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek olduğu bir gerçek." ifadesini kullandı.