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Rusya'dan Batı için "Gazprom" kararı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.05.2022
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Rusya’dan Batı için Gazprom kararı

Rusya, aralarında Gazprom'un eski alt şirketlerinin de bulunduğu, Batılı ülkelerdeki 31 şirketi yaptırım listesine aldı.

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