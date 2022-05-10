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Ekvador'da cezaevinde isyan: 100 mahkum firar etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.05.2022 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
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Ekvador’da cezaevinde isyan: 100 mahkum firar etti

Ekvador'da, cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalar esnasında 100'den fazla mahkumun firar ettiği bildirildi. Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti.

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