Çin uzay istasyonu planına adım adım gidiyor! Tiencou-4 hedefe ulaştı
Çin'in uzay çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Tiencou-4'ten bir haber daha geldi. Uzay istasyonu kurmak isteyen Çin'in kargo mekiğinin hedefe ulaştığı açıklandı.
Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonuna üçüncü ikmal seferini tamamladı.
Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından (CMSA) yapılan açıklamada, "Tiencou-4 (gök gemisi-4) kargo mekiğinin, istasyonun çekirdek modülü ile önceki ikmal seferini yapan Tinecou-3 kargo mekiği arasına demirlediği" bildirildi.
Mekik, gece saatlerinde "Long March 7 Y5" roketiyle ülkenin güney batısındaki Hainan Adası'ndan fırlatılmıştı.
İstasyona 6,2 ton ağırlığında donanım ve ihtiyaç malzemesi taşıyan mekik, haziranda Şıncou-14 (kutsal gemi-14) mekiği ile istasyona gönderilecek yeni taykonot ekibinin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.
ÇİN'İN UZAY İSTASYONU KURMA PLANI
Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.
Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşması planlanan Tiengong (gök sarayı) istasyonu tamamlandığında Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.
İstasyonun "Tienhı (göksel uyum)" adı verilen çekirdek modülü, 29 Nisan 2021'de fırlatılmış ardından 29 Mayıs 2021'de Tiencou-2 kargo mekiğiyle istasyona bir ikmal seferi düzenlenmişti.
Nie Hayşıng, Liu Boming ve Tang Hongbo'dan oluşan ilk taykonot ekibi, Şıncou-12 mekiği ile 17 Haziran 2021'de istasyona gönderilmiş, 90 günlük görevin ardından 17 Eylül 2021'de Dünya'ya dönmüştü.
Sonraki taykonot ekibi için 20 Eylül 2021'de Tiencou-3 kargo mekiği ile istasyona ikinci ikmal seferi düzenlenmişti.
Cai Cigang, Vang Yaping ve Yı Guangfu'dan oluşan ikinci ekip, Şıncou-13 mekiği ile 15 Ekim 2021'de istasyona yollanmış, 180 günlük görevin ardından 16 Nisan'da geri gelmişti.
İstasyonun kurulumunun tamamlanması için ana iskeletini oluşturacak iki laboratuvar modülü, 2022'de uzaya yollanacak.
"Vıntien" (gökleri aramak) modülü temmuzda, "Mıngtien" (gökleri düşlemek) modülü ekimde uzaya gönderilecek.
Ana iskelet kurulduktan sonra "Şüntien" (gökleri dolaşmak) adı verilen uzay teleskobu, ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.
İstasyonun bu yılın sonunda tamamlanması planlanıyor.
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