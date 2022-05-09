Elon Musk’ın amacı ne? Attığı tweet sosyal medyayı salladı: Gizemli koşullar altında ölürsem...

HER ŞEY PAYPAL İLE BAŞLADI

Dünyanın en zengin insani olan Musk, Güney Afrika'da büyüdükten sonra Musk, 17 yaşında Kanada'ya ve ardından Kaliforniya'ya taşındı. Musk buradaki eğitimi sırasında internet üzerinden çalışan online bir ödeme sistemi olan PayPal'i kurdu ve daha sonra 150 milyon Dolar karşılığında sattı.

Musk, 2002 yılında bu girişimini ise 1.5 milyar dolara online alışveriş devi eBay'e sattı. Yüzde 11,7'lik PayPal hissesi ona bu satıştan 165 milyon Dolar kazandırdı. Musk bu parayı hayallerini gerçekleştirmek için son kuruşuna kadar kullanmayı tercih etti.