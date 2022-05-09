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AB: Rusya'dan hesap sorulacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.05.2022
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AB: Rusya’dan hesap sorulacak

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde bir okula Rusya tarafından düzenlendiği belirtilen saldırıyı kınayarak, barbarca saldırıları nedeniyle Rusya yönetimine hesap sorulacağını bildirdi.

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