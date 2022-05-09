8 Türk vatandaşı fidye için kaçırıldı! Dominik Cumhuriyeti’nden Haiti’ye giden otobüse silahlı saldırı

FİDYE İÇİN İNSAN KAÇIRMA VAKALARI ARTTI

Çeteler Haiti'de uzun bir süredir varlığını sürdürüyor ve son yıllarda fidye için insan kaçırma vakaları oldukça arttı. Söz konusu çetelerin Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moïse'nin öldürülmesinin ardından ülkenin büyük bir bölümünü kontrol ederek güç kazandığını belirtiliyor.

Haiti'de çok sayıdaki çete içinde en tehlikelisi 400 Mawozo olarak biliniyor. Suç çetesi tecavüz, gasp ve düzenledikleri suikastlarla biliniyor.

Grup geçen sene kaçırdıkları 17 Amerikalı ve Kanadalı misyonerin her biri için 1 milyon Dolar talep etmişti. Misyonerler 2 aylık esaret sonrasında serbest kalırken çetenin istediği fidyenin ödenip ödenmediği bilinmiyor.