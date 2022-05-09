8 Türk vatandaşı fidye için kaçırıldı! Dominik Cumhuriyeti'nden Haiti'ye giden otobüse silahlı saldırı
Diplomatik kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Dominik Cumhuriyeti’nden Haiti’ye seyahat etmekte olan ve 8 Türk vatandaşının içinde bulunduğu bir yolcu otobüsünün silahlı gruplarca fidye amacıyla kaçırıldığı belirtildi.
Karayip Denizi'nde "Büyük Antiller" olarak adlandırılan, Küba, Porto Riko, Jamaika ve Cayman Adaları'nın bulunduğu adalar grubunun parçası olan Hispanyola Adası'nı Haiti ile paylaşan Dominik Cumhuriyeti yerel medyasındaki haberlere göre, Haiti'de 8'i Türk vatandaşı 17 kişi kaçırıldı.
Grup 400 Mawazo isimli bölgenin en köklü ve şiddet yanlısı çetesi olabilir. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haiti'de 8'i Türk vatandaşı 17 kişi kaçırıldığı iddialarının ardından Dominik'te bulunan Türk Büyükelçiliği harekete geçti. Dominik'teki Büyükelçiliğin Haitili makamlarla temas halinde olduğu öğrenildi.
Haiti24'ten alınan habere göre, olay ABD ve Kanadalı bir grubun geçen yıl kaçırıldığı yer olan Croiz-des-Bouquets'te yaşandı.
KONSOLOSLUK DOĞRULADI
Konsolos Hugues Josue haberi doğrulurken Türklerin Dominik Cumhuriyeti'nden başkent Port-au-Prince'e giderken rehin alındığını açıkladı.
FİDYE İÇİN İNSAN KAÇIRMA VAKALARI ARTTI
Çeteler Haiti'de uzun bir süredir varlığını sürdürüyor ve son yıllarda fidye için insan kaçırma vakaları oldukça arttı. Söz konusu çetelerin Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moïse'nin öldürülmesinin ardından ülkenin büyük bir bölümünü kontrol ederek güç kazandığını belirtiliyor.
Haiti'de çok sayıdaki çete içinde en tehlikelisi 400 Mawozo olarak biliniyor. Suç çetesi tecavüz, gasp ve düzenledikleri suikastlarla biliniyor.
Grup geçen sene kaçırdıkları 17 Amerikalı ve Kanadalı misyonerin her biri için 1 milyon Dolar talep etmişti. Misyonerler 2 aylık esaret sonrasında serbest kalırken çetenin istediği fidyenin ödenip ödenmediği bilinmiyor.
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