Rusya Luhansk'ta sivilleri hedef aldı! Tahliye için bekleyen 90 kişinin kaldığı okul vuruldu
Ukrayna'da saldırılarını sürdüren Rusya, Luhansk bölgesinde tahliye için bekleyen 90 kişinin yer aldığı okulu vurdu. Göçük altında kalan 30 kişi kurtarılırken, bölgede eknaz altında kalan kişilere yönelik kurtarma operasyonları sürüyor. İşte detaylar...
Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rus ordusu sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor. Rus ordusu son olarak Ukrayna'nın Luhansk kentinde 90 sivilin bulunduğu okulu hedef aldı.
Luhansk Valisi Sergey Gayday saldırının ardından yaptığı açıklamasında, "Irkçılar Belogorovka köyünde bir okula hava saldırısı düzenledi. Bu köyde son zamanlarda sıcak çatışmalar yaşanıyor. Rus katiller bugün sivil vatandaşlara karşı savaştılar ve neredeyse tüm köy halkının saklandığı okulu vurdular. Yaklaşık 90 kişinin bulunduğu okulda göçük altından 30 kişi çıkarıldı. Kurtarma operasyonu sürüyor" ifadelerini kullandı.
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