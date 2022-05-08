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İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan çağrı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.05.2022 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022
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İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan çağrı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, İslam'ın dünyadaki imajının düzeltilmesi için İslam dünyası ülkelerinin birliğe ihtiyacı olduğunu belirtti.

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