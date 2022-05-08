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İran’da aşırı hava kirliliği! Okullar tatil edildi, acil durum komitesi kuruldu

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 08.05.2022 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022
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İran’da aşırı hava kirliliği! Okullar tatil edildi, acil durum komitesi kuruldu

İran'ın başkenti Tahran'da aşırı hava kirliliği alarmı veriliyor. Kirliliğin fazla olması sebebiyle ilkokullar tatil edildi. Görevliler tarafından yapılan açıklamada, "Sağlıksız hava koşulları nedeniyle acil durum komitesi oluşturuldu ve bugün okul öncesi, ilkokullar ve engellilere özel okullar tatil edildi" denildi.

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliğinin yüksek düzeylerde ilerlemesi sebebiyle ilkokullar tatil edildi. İran basınına göre, Tahran Belediye Başkan Yardımcısı Abid Meleki, şehirdeki hava kirliliği düzeyi ve alınan tedbirlerle alakalı açıklamalarda bulundu.

OKULLAR KAPANDI, DIŞARIDA SPOR YAPMAK YASAKLANDI

Meleki, "Sağlıksız hava koşulları nedeniyle acil durum komitesi oluşturuldu ve bugün okul öncesi, ilkokullar ve engellilere özel okullar tatil edildi." ifadesini kullandı. Sabah saatleri itibarıyla başkentte hava kirliliğinin 201 mikrogram/metreküp seviyelerinde seyrettiğinin tespit edildiğini dile getiren Meleki, ortaokul ve liselerdeki öğrencilerin de dışarıda spor yapmalarının yasak olduğunu kaydetti.

İLK 3 İL ARASINDA

Şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor. Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 3 şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran'da bu sebeple okullar sık sık tatil ediliyor.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor: 0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "kötü" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi).

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