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Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Fiji'yi ziyaret etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.05.2022
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Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Fiji’yi ziyaret etti

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Güney Pasifik'teki ada ülkesi Şili'nin başkenti Suva'ya ziyaret gerçekleştirdi. Başkent Suva ziyareti kapsamında Japon Bakan, Pasifik Adaları Forumu Genel Sekreteri Henry Puna ile de bir araya geldi.

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