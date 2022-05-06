06 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri "Nespresso" detayı! Kahve fabrikasına gönderilen sevkiyattan 500 kilogram kokain çıktı

"Nespresso" detayı! Kahve fabrikasına gönderilen sevkiyattan 500 kilogram kokain çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.05.2022 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022
ABONE OL
Nespresso detayı! Kahve fabrikasına gönderilen sevkiyattan 500 kilogram kokain çıktı

İsviçre polisi, kahve kapsülü üreticisi Nespresso'nun fabrikasına gönderilen kahve sevkiyatında 500 kilogram kokain ele geçirdi.

İsviçre'nin Fribourg kantonunda kahve kapsülü üreticisi Nespresso'ya ait fabrikada çalışan işçiler, kahve çekirdeklerinin yer aldığı çuvallarda "beyaz toz" bulduktan sonra polise haber verdi.

Fabrikaya gelen polis ekibi, yapılan inceleme üzerine çuvallardaki tozun kokain olduğunu tespit etti.

Aramayı genişleten polis, 5 konteynerde uyuşturucu maddeye rastladı.

Polis, fabrikaya Brezilya'dan gönderilen konteynerlerde toplam 500 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon Euro olduğu belirtilen kokainin Avrupa pazarına gönderildiği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Ünlü kahve şirketi Nespresso'dan yapılan açıklamada ise fabrikada bulunan kokainin diğer ürünlere bulaşmadığı belirtilerek, "Tüm ürünlerimizin tüketiminin güvenli olduğuna dair güvence veriyoruz" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA