"Nespresso" detayı! Kahve fabrikasına gönderilen sevkiyattan 500 kilogram kokain çıktı





Ünlü kahve şirketi Nespresso'dan yapılan açıklamada ise fabrikada bulunan kokainin diğer ürünlere bulaşmadığı belirtilerek, "Tüm ürünlerimizin tüketiminin güvenli olduğuna dair güvence veriyoruz" denildi.





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