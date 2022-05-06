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Küba'da tarihi otelde büyük patlama! Havana'daki otelde çok sayıda yaralı var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.05.2022 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022
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Küba’da tarihi otelde büyük patlama! Havana’daki otelde çok sayıda yaralı var

Küba'nın başkenti Havana'da tarihi otelde büyük bir patlama yaşandı. Otelin bir kısmı çökerken içeride ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu açıklandı.

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