06 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Beyaz Saray'a siyahi sözcü! Karine Jean-Pierre ilk olacak

Beyaz Saray'a siyahi sözcü! Karine Jean-Pierre ilk olacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.05.2022
ABONE OL
Beyaz Saray’a siyahi sözcü! Karine Jean-Pierre ilk olacak

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’nin 13 Mayıs’ta görevinin sona ermesinin ardından Psaki’den boşalan koltuğa Karine Jean-Pierre’in geçeceğini duyurdu. Jean-Pierre, söz konusu göreve getirilen ilk siyahi oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA