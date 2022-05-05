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Ukrayna'dan yeni Marshall planı talebi! Zelenskiy her şeyi yeniden restore edeceklerini açıkladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.05.2022 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022
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Ukrayna’dan yeni Marshall planı talebi! Zelenskiy her şeyi yeniden restore edeceklerini açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaştan sonra Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesi için tarihi Marshall Planı'nın bir benzerine ihtiyaçları olduğunu ifade etti. Zelenskiy ülke genelindeki her şeyin en üst düzeyde restore edileceğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaştan sonra ülkenin yeniden inşası için tarihi Marshall Planı'nın modern benzeri olacak stratejik bir uluslararası destek planına ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Zelenskiy, Polonya'da düzenlenen "Ukrayna için Uluslararası Bağış Konferansı"na video konferansla katılarak konuşma yaptı.

TARİHİ MARSHALL PLANINA İHTİYACIMIZ VAR

Savaş devam ederken Ukraynalılara ihtiyaç duydukları her şeyin sağlanması için yeterli mali kaynağa ihtiyaç duyduklarını belirten Zelenskiy, bu kaynağı hem savunma hem de sosyal alanlarda kullanacaklarını kaydetti.

Zelenskiy, "Savaştan sonra Ukrayna'nın yeniden inşası için şimdiden iddialı bir plan hazırlıyoruz ve tarihi Marshall Planı'nın modern benzeri olacak stratejik bir uluslararası destek planına ihtiyacımız var. Güvenli yaşama geri dönüş, modernleşme ve sosyal kalkınma için para, teknoloji ve uzmanlar gerekiyor." dedi.

HER ŞEY EN ÜST DÜZEYDE RESTORE EDİLMELİ

Ukrayna'ya yapılacak yatırımın Avrupa'nın istikrarına yapılan bir yatırım olacağını vurgulayan Zelenskiy, "Saldırgan, Avrupa'nın ve tüm özgür halkların gücünü kırmayacağını, savaşta yıkılan her şeyin en yüksek düzeyde restore edilmesini görsün. Ukrayna'nın yeniden kurulması zamanımız ve geleceğimiz için tarihi örnek haline gelmelidir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, sivil ve sorumlu devletlerin Ukrayna'nın savaştan zarar gören bölgelerini ve ekonomi sektörlerini himaye etmesi gerektiğini belirterek, "Böyle bir himaye projesi, özgür ve demokratik dünya devletleri arasında tarihi bir etkileşim ve ortaklık örneği oluşturabilir." dedi.

MARSHALL PLANI NEDİR?

Marshall Planı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ülkeleri için yürürlüğe konan ABD kaynaklı bir ekonomik yardım paketi olarak biliniyor.

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