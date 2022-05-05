Vladimir Putin’den İsrail’e ’Hitler’ özrü: Lavrov’un sözleri iki ülke arasında gerilim yaratmıştı

Söz konusu telefon görüşmesine ilişkin Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada ise Putin'in İsrail'in bağımsızlık günü dolayısıyla Bennet'i ve İsrail halkını kutladığı bildirildi.

Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı, gettolarda ve toplama kamplarında işkence gören, Naziler tarafından cezalandırma operasyonları sırasında öldürülen 6 milyon Yahudi'den yüzde 40'ının SSCB vatandaşı olduğunu hatırlattı ve İsrail'de yaşayan gazilere sağlık ve esenlik dileklerini iletmelerini istedi." ifadelerine yer verildi. Kremlin'in açıklamasında Putin'in özür dilediğine ilişkin bir bilgi yer almadı.