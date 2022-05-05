Ukrayna’da enkaz kaldırma çalışmaları! Nehirden Rus helikopterinin enkazı çıkarıldı





Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat'tan bu yana Rus ordusuna ait bin 92 tank, 169 çok namlulu roket sistemi, 83 hava savunma sistemi, 196 uçak, 155 helikopter ve 312 insansız hava aracı imha edilirken, 24 bin 700 Rus askeri öldürüldü.

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