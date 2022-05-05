Kruvaziyer turizmi Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'ye yönelecek
Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'i tehlikeye atmasıyla gözler Türkiye'ye çevrildi. Kruvaziyer turizminde önemli noktalardan olan Sinop limanının, yaz sezonunda oldukça fazla gemi ağırlayacağı tahmin ediliyor. Savaşın Türkiye kıyılarına avantaj sağlayacağı öngörüldü.
Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sürerken yaz sezonunda kruvaziyer turlarının rotayı Türkiye'ye çevireceği tahmin ediliyor. Sinop Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Metin Süren, Kırım savaşında yaşandığı gibi gemilerin, Türkiye kıyılarına yönelmesini beklediklerini söyledi.
Kruvaziyer turizminde önemli noktalardan olan Sinop limanının, yaz sezonunda oldukça fazla gemi ağırlayacağı tahmin ediliyor.
Savaş nedeniyle Karadeniz'deki bazı kruvaziyer gemi rezervasyonları iptal ediliyor, bazı turlar ise rotasını Türkiye limanlarına çevirmeyi planlıyor.
Sinop Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Metin Süren, 2014 yılında yaşanan Kırım savaşı döneminde Sinop limanına 30 geminin yanaşması örneğinde olduğu gibi, Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle bu yıl, çok sayıda kruvaziyer geminin gelmesi beklendiğini kaydetti.
Geçirilen 2 yıllık pandemi dönemi sonrası Sinop için çok sayıda kruvaziyer rezervasyonu yapıldığını dile getiren Süren, "Sinop limanı, kruvaziyer turizminde önemli bir nokta. Önceki yıllarda gerçekleştirilen Miami Cruise toplantısında da gündeme alınmıştı. Araya pandemi girince yükselen gemi sayılarında düşüş olmuştu. Daha önceki Kırım savaşında da bu bizim lehimize dönüşecek şekilde 1 yıl içerisinde 30 civarında kruvaziyer gemisi ağırlamıştık. Pandemi sonrası geçen yıl da önemli rezervasyonlar vardı ama normalleşme olmadığı için onlar da iptal oldu. Bu yıl için de önemli rezervasyonlar var, sayı vermek pek mümkün değil. Rezervasyonlar yapılırken bazı nedenlerle de iptal ediliyor. Savaş nedeniyle iptal edilenler oluyor, savaş nedeniyle bu tarafa gelenler oluyor. Şu anda iki yönlü denge söz konusu" dedi.
Savaşın Türkiye kıyılarına avantajı olacağını öngördüklerinin dile getiren Süren, "Savaşın bize dezavantajı ve avantajı noktasında, avantaj daha fazla olacak gibi. Daha önceki Kırım savaşında öyle olmuştu, o tarafa program yapan cruise gemileri, bu tarafta Sinop limanına uğramıştı, çok sayıda gemiyi ağırlamıştık. Şu anda da benzer bir potansiyel oluşmak üzere diye söyleyebiliriz. Önümüzdeki yaz sezonunda Karadeniz'de Sinop limanında önemli bir potansiyeli ağırlayacağız, öyle görünüyor" diye konuştu.
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