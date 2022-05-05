Kruvaziyer turizmi Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye’ye yönelecek

Geçirilen 2 yıllık pandemi dönemi sonrası Sinop için çok sayıda kruvaziyer rezervasyonu yapıldığını dile getiren Süren, "Sinop limanı, kruvaziyer turizminde önemli bir nokta. Önceki yıllarda gerçekleştirilen Miami Cruise toplantısında da gündeme alınmıştı. Araya pandemi girince yükselen gemi sayılarında düşüş olmuştu. Daha önceki Kırım savaşında da bu bizim lehimize dönüşecek şekilde 1 yıl içerisinde 30 civarında kruvaziyer gemisi ağırlamıştık. Pandemi sonrası geçen yıl da önemli rezervasyonlar vardı ama normalleşme olmadığı için onlar da iptal oldu. Bu yıl için de önemli rezervasyonlar var, sayı vermek pek mümkün değil. Rezervasyonlar yapılırken bazı nedenlerle de iptal ediliyor. Savaş nedeniyle iptal edilenler oluyor, savaş nedeniyle bu tarafa gelenler oluyor. Şu anda iki yönlü denge söz konusu" dedi.