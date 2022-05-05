05 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Japonya'nın geleceği tehlikede! Çocuk nüfusunda gerileme

Japonya'nın geleceği tehlikede! Çocuk nüfusunda gerileme

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.05.2022
ABONE OL
Japonya’nın geleceği tehlikede! Çocuk nüfusunda gerileme

Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı, 5 Mayıs Çocuk Günü dolayısıyla ülkedeki çocuk nüfusunu açıkladı. 14 yaşın altındakilerin sayısı, geçen yıla göre 250 bin azalarak 14 milyon 650 bine geriledi. Çocuk nüfusu son 41 yıldır sürekli azaldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA