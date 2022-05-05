ABD’nin DEAŞ bahanesiyle Sincar’a yerleştirdiği PKK ile neyi amaçlıyor? İşte gerçekler

Irak'taki Ezidi Demokrat Partisi Genel Sekreteri ve Ezidhan Güçleri Sorumlusu Haydar Şeşo, 2 Mayıs'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, "PKK, Irak ordusu ile çatışmalarda çekilmek zorunda kaldı. Sinun nahiyesinde çatışmalar devam ediyor. Sinun ve Hanesor arasındaki kontrol noktalarının birçoğu Irak ordusunun eline geçti. Irak askerlerinden ve PKK militanlarından ölü ve yaralılar var ancak sayılarını henüz bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Irak ordusu, 1 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Sincar'da vatandaşların evlerine dönmesini engelleyen ve devlet otoritesine zarar veren YBŞ kontrol noktalarını dağıtmayı amaçladıklarını ancak Irak askeri birliklerinin, YBŞ unsurlarıyla karşı karşıya geldiği sırada ağır ateş, keskin nişancı atışı ve yollara döşenmiş patlayıcı yüklü cihazlarla karşılaştıklarını bildirmişti.