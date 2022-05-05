05 Mayıs 2022, Perşembe
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ABD'li Senatör Robert Menendez: Beyaz Saray Türkiye'nin Erdoğan'ın yönetiminde olduğunu anlamalı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.05.2022
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ABD’li Senatör Robert Menendez: Beyaz Saray Türkiye’nin Erdoğan’ın yönetiminde olduğunu anlamalı

Türkiye'yi olmasını istedikleri gibi görmeyi bırakmaları gerektiğini belirten ABD'li Senatör Robert Menendez, "Türkiye'nin Erdoğan'ın yönetiminde olduğunu anlamalı" diyerek Beyaz Saray'a çağrıda bulundu.

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