Cenazesinde dirildi! Ülkeyi karıştıran olay
Son dakika haberine göre: Peru'da trafik kazası geçirip hayatını kaybeden kadın, cenazesinde dirildi. Tabuttan ses gelmesi üzerine yaşadığı fark edilen kadın apar topar hastaneye kaldırıldı. Yaşam destek ünitesine bağlanan kadın daha sonra hayatını kaybetti.
Peru'da yaşayan Rosa Isabel Cespedes Callaca, Lambayeque kentinde kayınbiraderi ile birlikte bir kaza yaptı. Kazanın ardından hem kendisinin hem de kayınbiraderinin öldüğü ilan edildi. Kazada ayrıca 3 yeğeni de ağır yaralandı. İki gün önce cenaze için toplanan kalabalık tabuttan sesler gelince neye uğradığını şaşırdı.
YAŞADIĞINI FARK ETTİLER
Tabutu açan aile Callaca'nın yaşadığı fark etti. Aile tabutla birlikte genç kadını hastaneye yetiştirdi. Callaca şu anda yaşam destek ünitesine bağlı olarak hayat mücadelesi verdi. Ancak maalesef birkaç saaat sonra hayatını kaybetti.
"TABUTTAN SESLER GELDİ"
Bir mezarlık görevlisi yaşananları, "Tabutu omuzlayanlar bir ses duydu. Tabutu açınca Callaca'nın gözlerinin açık olduğunu ve terlediğini fark ettik. Hemen ofise yönelip yetkilileri aradı" sözleriyle anlattı.
NASIL 'ÖLÜ' İLAN EDİLDİ?
Yaşanan acı olayın üstüne akrabaları bir kez daha yıkıldı. Aile şimdi Callaca'nın ilk başka nasıl 'ölü' ilan edildiğini anlamaya çalışıyor.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Teyzesi Callaca'nın yaşadığını söyleyerek, "Elimizde tabutu itip dokunduğu videolar var" sözlerine yer verdi. Akrabalar, Callaca'nın kaza sonrası komaya girdiğini ve doktorların bu nedenle onun ölü olduğunu düşündüğünü düşünüyor. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Otoyol ve köprü ücretsiz geçiş bitti mi? 2022 Ramazan Bayramı ücretsiz köprü uygulaması son gün ne zaman?
- Bankalar ve kargolar bugün açık mı, kapalı mı? 4 Mayıs banka ve kargolar saat kaçta açılacak?
- Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?
- Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü nasıl ortaya çıktı? Anneler Günü ile ilgili mesajlar
- Bugün eczaneler açık mı? 4 Mayıs'ta hangi eczaneler açık? İşte açık olan nöbetçi eczaneler
- TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ: TV 8.5 D-Smart ve Digiturk'te var mı? TV 8.5 hangi platformlarda kaçıncı kanalda?
- Altın fiyatları türbülansa girdi, düşüş baş gösterdi! Alım-satım yapanlar dikkat! Kapalıçarşı ons, çeyrek, yarım, gram fiyatları...
- 18 yaşına gelen herkes başvurabiliyor! İŞKUR'dan Mayıs ayı için müjde geldi! Minimum 5.050 TL maaşla 103.880 işçi alımı yapılacak! Başvurular...
- Üç Kız Kardeş dizisi nede yok, final mi yaptı? Üç Kız Kardeş bu akşam var mı, yok mu? 3 Mayıs Kanal D yayın akışı...
- 3.250 bekçi alımı başvuru son gün ne zaman? EGM PA 2022 1. dönem bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Sınav ücreti...
- Destan bu akşam neden yok? 3 Mayıs Destan bu akşam var mı, yok mu? ATV yayın akışı...
- Baba dizisi bu akşam var mı, yok mu? Baba dizisi yeni bölüm neden yok, final mi yaptı? 3 Mayıs 2022 Show TV yayın akışı...