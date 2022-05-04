Hollywood filmi Uncharted’da PKK skandalı! Dünyaca ünlü filmde terör örgütü reklamı

DUVARDA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK YAZISI

Filmin başlarında yer alan bir sahnede, ABD'nin New York şehri olduğu belirtilen konumda yürüyen karakterin ardında yer alan duvarda terör örgütü PKK ve örgütün Suriye kolu YPG'nin isimlerinin yazılı olduğu görüldü.

ÇİN PROPAGANDASI İÇERİYOR İDDİASI

'Çin propagandası' nedeniyle Filipinler'de de yasaklanan filmde, PKK propagandasının da yer alması izleyicilerin tepkisini çekti.

FİLİPİNLER'DE DE YASAKLANDI

Öte yandan filmin bir sahnesinde, Çin'in Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'ini üzerinde hak iddia ettiği ve bu bölgeyi 9 kesik çizgi ile gösterdiği tartışmalı haritaya yer verildiği gerekçesiyle Filipinler'de yasaklandı.