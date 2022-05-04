ABD'den akaryakıt fiyatlarını düşürecek adım: Ham petrol stokları giderek artıyor
ABD Enerji Enformasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamada ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon 300 bin varil arttırıldığı paylaşıldı. Yapılan bu hamlenin petrol fiyatlarına da yansıması bekleniyor. İşte detaylar...
ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon 300 bin varil arttı.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon 300 bin varil (yüzde 0,3) artarak yaklaşık 415 milyon 700 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 167 bin varil düşeceği yönündeydi.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 3 milyon 100 bin varil (yüzde 0,6) azalışla 550 milyon varile düştü. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 2 milyon 200 bin varil (yüzde 1) azalışla 228 milyon 600 bin varil oldu.
PETROL ÜRETİMİ ARTTI
ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 397 bin varil artarak 6 milyon 332 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 147 bin varil azalarak 3 milyon 574 bin varil oldu.
Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 23-29 Nisan haftasında 6 bin varil artarak yaklaşık 12 milyon 353 bin varil seviyesinde gerçekleşti.
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