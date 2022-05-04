ABD’den akaryakıt fiyatlarını düşürecek adım: Ham petrol stokları giderek artıyor

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 397 bin varil artarak 6 milyon 332 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 147 bin varil azalarak 3 milyon 574 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 23-29 Nisan haftasında 6 bin varil artarak yaklaşık 12 milyon 353 bin varil seviyesinde gerçekleşti.