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Rusya'da kimyasal madde tankerinde yangın

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.05.2022
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Rusya’da kimyasal madde tankerinde yangın

Rusya’nın Nijniy Novgorod bölgesinde bulunan bir kimya tesisindeki kimyasal madde tankerinde yangın çıktı. Tankerde depolanan kimyasal maddenin, insan sağlığına zararlı olması nedeniyle halka kapı ve pencerelerinin kapatılması yönünde çağrılar yapıldı.

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