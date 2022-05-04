Çin’den Everest Dağı’nda bir ilk: ABD ve İngiltere’yi geride bıraktı

ÇİN'İN "ZİRVE GÖREVİ"

Çinli bilim insanları, "Zirve Görevi" adını verdikleri araştırma projesi kapsamında Everest Dağı'nda 5 bin 200 ila 8 bin 800 metre irtifalarında 8 meteoroloji gözlem istasyonu kurmayı planlıyor. İstasyonlardan 4'ünün 7 bin metre irtifanın üzerinde olması hedefleniyor.

28 Nisan'da başlayan keşif görevine 16 araştırma grubu oluşturan 270'den fazla araştırmacı katılıyor.

Proje lideri Yao, Çin haber ajansı Xinhua'ya verdiği özel mülakatta, Everest Dağı'nın içinde yer aldığı Çinghay-Tibet Platosunun dünyanın en büyük nehirlerine kaynak olmasının yanı sıra "biyo-çeşitlilik açısından Dünya'nın bir minyatürü" niteliğinde olduğunu vurguladı.

Dünyanın en yüksek noktası olan Everest Dağı'nın zirvesi, Çinli ve Nepalli bilim insanlarının 2020'de yaptıkları ortak çalışma sonunda 8 bin 848 metre 84 santimetre olarak ölçülmüştü.