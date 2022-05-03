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Fanatik Yahudilerden skandal Mescid-i Aksa çağrısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.05.2022
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Fanatik Yahudilerden skandal Mescid-i Aksa çağrısı

İsrail'de "Tapınak Örgütleri" adıyla bilinen fanatik Yahudi grup, "İsrail Bağımsızlık Günü" dolayısıyla 5 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi çağrısında bulundu.

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