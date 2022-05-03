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Ermenistan sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.05.2022
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Ermenistan sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Son dakika haberi... Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu. Ermenistan ordusu, 1 Mayıs'ta da aynı istikamette ateşkesi ihlal etmişti.

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