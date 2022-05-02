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Tokyo Camisi'nde bayram coşkusu! Yoğun katılım sebebiyle bayram namazı birkaç kez kılındı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 02.05.2022 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022
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Tokyo Camisi’nde bayram coşkusu! Yoğun katılım sebebiyle bayram namazı birkaç kez kılındı

Japonya'nın başkentinde yer alan Tokyo ve etraf eyaletlerinde yaşayan Müslümanlar, bayram namazı sebebiyle Tokyo Camisi'nde toplandı. Camide saf tutan yüzlerce Müslüman'ın yoğun katılımı sebebiyle birkaç kez bayram namazı kılındı.

Tokyo ve çevre eyaletlerinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı sebebiyle Tokyo Camisi'nde toplandı.

MÜSLÜMANLAR BAYRAM NAMAZI İÇİN CAMİYE AKIN ETTİ

Mısır, Pakistan, Endonezya dahil birçok memleketten gencinden yaşlısına, kadınından çocuğuna birçok Müslüman sabahın erken saatlerinde camiye akın etti.

Şibuya bölgesindeki camiyi çevreleyen sokaklarda namaz için sıraya giren cemaat, Kovid-19 tedbirleri altında içeriye alındı.

BİRKAÇ KEZ KILINDI

Cami içinde ve avlusunda saf tutan yüzlerce Müslüman'ın yoğun katılımı nedeniyle bayram namazı birkaç kez kılındı.

HUTBEDE İSLAM VURGUSU

Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar, okuduğu hutbede "huzur ve kardeşlik iklimi bayramların İslam dinindeki önemine" dikkati çekti.

Ramazan Bayramı'nın neşesi, namazın akabinde bayramlaşan cemaat ile cami içine fotoğraf çektirenlerin yüzüne yansıdı.

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