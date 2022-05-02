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ABD Başkanı Biden Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.05.2022
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ABD Başkanı Biden Müslümanların Ramazan Bayramı’nı tebrik etti

ABD Başkanı Joe Biden, tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiğini belirtti. Biden mesanında "Eşim Jill ve ben, bu bayramı hem ABD'de hem de dünyanın dört bir yanında kutlayan tüm Müslümanların bayramını kutluyoruz." ifadesini kullandı.

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