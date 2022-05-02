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Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.05.2022 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022
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Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan ordusu Azerbaycan sınırında mevzilere ateş açtı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, mevzilerin saatlerce havan topları ve makineli tüfeklerle ateş altına alındığı belirtildi.

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