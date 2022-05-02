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Rusya’daki barut fabrikasında yangın: 2 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.05.2022
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Rusya’daki barut fabrikasında yangın: 2 kişi hayatını kaybetti

Rusya’nın Perm şehrinde bulunan barut ve mühimmat fabrikasında çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Perm Barut Fabrikası’nda Grad ve Smerç gibi çoklu füze fırlatma sistemlerinin yanı sıra hava savunma sistemleri için de şarj ünitelerinin üretildiği biliniyor.

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