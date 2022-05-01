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Son dakika: Erbil’de roketli saldırı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.05.2022
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Son dakika: Erbil’de roketli saldırı!

Son dakika haberleri...  Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentine bağlı Eskikelek (Habat) ilçesine roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

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