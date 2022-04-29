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İspanya'da 2022 büyüme tahmini yüzde 4,3'e düşürüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.04.2022
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İspanya’da 2022 büyüme tahmini yüzde 4,3’e düşürüldü

İspanya Ekonomi Bakanı Nadia Calvino, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kaynaklanan belirsizliğin ekonomideki etkisinin devam ettiğini hatırlatarak büyüme tahminini yüzde 7'den 4,3'e çektiklerini açıkladı.

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