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Çin NATO'yu suçladı! Çatışmaları körüklüyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.04.2022
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Çin NATO’yu suçladı! Çatışmaları körüklüyor

Son dakika haberine göre: Çin Dışişleri Bakanlığı, NATO'yu Asya-Pasifik bölgesinde çatışmaları körüklemekle suçladı. Çin'in açıklamaları, İngiltere Dışişleri Bakanı Lis Truss'ın Pekin'e yönelik uyarıda bulunmasının ardından geldi.

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