Avrupa'daki ekonomik krizin etkisi artıyor! Büyüme oranları açıklandı
Küresel ekonomik kriz Avrupa'yı derinden etkilemeye devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşından da zarar gören Avrupa ekonomisinde büyüme oranları neredeyse yerinde saydı. Avro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte sadece yüzde 0,2 büyüdü.
Avro Bölgesi ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin kalktığı ve Rusya-Ukrayna savaşının başladığı bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 büyüme kaydetti.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2022 yılı birinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2022'nin ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 arttı.
Avro Bölgesi'nde GSYH, 2022'nin birinci çeyreğinde 2021'nin aynı dönemine göre de yüzde 5 yükseldi.
AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 5,2'lik artış gösterdi.
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