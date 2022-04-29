Avrupa’daki ekonomik krizin etkisi artıyor! Büyüme oranları açıklandı

GSYH, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,2, İspanya'da yüzde 0,3 arttı. Fransa'da sabit kalan GSYH, İtalya'da yüzde 0,2, İsveç'te yüzde 0,4 geriledi.