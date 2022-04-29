Fransa'da çiftçilerin direnişi sürüyor! Hükümet binalarının önüne gübre döküp ateşe verdiler
Fransa'da direnişlerinden vazgeçmeyen çiftçiler, artan enerji ve yem fiyatlarını protesto etmek için hükümet binalarının önüne traktörle getirdikleri gübreleri dökerek ateşe verdi. Çiftçilerin bu hareketi sonrası güvenlik güçleriyle eylemcilere gaz ile müdahale etti.
Zam protestoların sürdüğü Fransa'da artan gübre fiyatlarından dolayı mağdur olan çiftçiler hükümete karşı eylemlerine devam ediyor.
Direnişlerinden vazgeçmeyen çiftçiler, yüksek enerji ve yem fiyatlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemesi üzerine eylemlerini artırıyor.
Ülkede son olarak kalabalık bir çiftçi grubu Clermont-Ferrand kentinde bir araya geldi.
GÜBRELER BİNA ÖNLERİNE DÖKÜLDÜ
Gübre dolu traktörlerin direksiyonuna geçen çiftçiler, hükümet binasının önüne doğru gitti. İlerleyen dakikalarda ise araçlardaki gübreler bina önlerine boşaltılıp ateşe verildi. Yaşanan gergin dakikaların ardından harekete geçen güvenlik güçleri, eylemcilere gazlı müdahaleyle karşılık verdi. Yaşanan hareketli dakikalar kameralara yansıdı.
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