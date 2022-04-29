Baltık ülkeleri ve Polonya’dan NATO’ya kalıcı varlık çağrısı

Bakanların, İspanya'nın başkenti Madrid'de gelecek haziran sonunda yapılacak NATO Zirvesi öncesinde transatlantik güvenliğin kilit konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"(Bakanlar) NATO kuvvetlerinin, ittifakın doğu kanadındaki kalıcı varlığını güçlendirme ve genişletme ihtiyacının altını çizdi. Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics, bölgedeki güvenlik durumundaki mevcut değişikliklerin, NATO'nun caydırıcılık ve güvenlik politikasına yeniden odaklanmayı gerektirdiğini belirtti. Rinkevics, 'Rusya ve Belarus'tan gelebilecek herhangi bir tehdide direnmemizi ve topraklarımızın her karışını korumamızı sağlayacak NATO birliklerinin Baltık ülkeleri ve Polonya'da kalıcı olarak bulunmasını sağlamak istiyoruz.' dedi."