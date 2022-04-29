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Fransa ekonomisi durdu! GSYH yılın ilk çeyreğinde büyümedi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.04.2022
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Fransa ekonomisi durdu! GSYH yılın ilk çeyreğinde büyümedi

Fransa ekonomisi, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte yüksek enerji fiyatlarının iç talebi zayıflatması nedeniyle ilk çeyrekte beklenen büyümeyi gösteremedi. Ülkede GSYH yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre herhangi bir büyüme kaydedemezden bu süreçte savaşla birlikte yüksek enerji fiyatlarının iç talebi zayıflatmasının etkili olduğu bildirildi.

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