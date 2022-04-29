Gözleri bağlı sivilleri öldürüp çukura attılar!

Başkent Şam'da yaşayan Suriyeli acemi askerin tarifi imkansız görüntüleri dünya medyasına ulaştırması üç yılını aldı. Önce Şam'dan Halep'e yolculuk etti, oradan İdlib'e geçmek için bir Suriyeli albaya 1500 dolar rüşvet verdi. İdlib'e geçişi bir gün ertelense de sonunda bir askeri kamyona binebildi. İdlib'den Türkiye'ye, Türkiye'den de Fransa'ya ulaştı.

Haberini 'Tadamon'da katliam: İki akademisyen Suriye'deki savaş suçunun peşine nasıl düştü?' başlığıyla yayınlayan muhabir Chulov, videonun Şam'ın kenar mahallelerinden Tadamon'da 2013 yılının başlarında kaydedildiğini belirtiyor.