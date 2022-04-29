Gözleri bağlı sivilleri öldürüp çukura attılar!
Son dakika haberine göre: Bir acemi askerin izlediği video kaydının Suriye dışına çıkarılması üç yıl aldı. Görüntülerde, Şam'ın dış mahallelerinden Tadamon'da elleri ve gözleri bağlı sivillerin teker teker vurulup bir çukura atılması vardı. Koşmaları istenen sivilleri katleden Suriyeli istihbaratçılar kurbanlarla alay ederken, en az 41 kişinin cesetlerinin yakıldığı görüldü.
On birinci yılını dolduran Suriye iç savaşı geride yarısından fazlası ülkeden ayrılmış bir nüfus, harabeye dönmüş şehirler ve yarım milyonu aşkın can kaybı bıraktı. 15 Mart 2011 tarihinde başlayan gösterileri ateş açarak bastırmayı deneyen Şam rejimi, kısa sürede Suriye'yi iç savaşa sürükledi.
Halihazırda Rusya lideri Vladimir Putin'in desteklediği Beşar Esad ülkenin çoğunda kontrolü sağlamış durumda, muhalifler Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesini, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG ise kuzeydeki bazı bölgeleri elinde tutuyor.
Bugüne kadar çok sayıda vahşet videosunun yayıldığı Suriye'den yeni gelen bir görüntü, tam dokuz yıl öncesine ait. İngiliz The Guardian gazetesi, Beşar Esad'ın askeri istihbarat servisinin gözü bağlı sivilleri teker teker kurşuna dizdiği videoyu yayınladı.
The Guardian'ın Ortadoğu muhabiri Martin Chulov, Suriye ordusundaki bir acemi askerin bir ilkbahar sabahı Esad'ın en korkulan askeri birimi tarafından kayda alınmış videoyu elindeki dizüstü bilgisayardan gizlice izlediğini bildiriyor.
Başkent Şam'da yaşayan Suriyeli acemi askerin tarifi imkansız görüntüleri dünya medyasına ulaştırması üç yılını aldı. Önce Şam'dan Halep'e yolculuk etti, oradan İdlib'e geçmek için bir Suriyeli albaya 1500 dolar rüşvet verdi. İdlib'e geçişi bir gün ertelense de sonunda bir askeri kamyona binebildi. İdlib'den Türkiye'ye, Türkiye'den de Fransa'ya ulaştı.
Haberini 'Tadamon'da katliam: İki akademisyen Suriye'deki savaş suçunun peşine nasıl düştü?' başlığıyla yayınlayan muhabir Chulov, videonun Şam'ın kenar mahallelerinden Tadamon'da 2013 yılının başlarında kaydedildiğini belirtiyor.
Gözaltına alınmış bir grup sivilin bir araya toplandığını ve ardından infaz edilecekleri çukura doğru yürütüldüklerini anlatan The Guardian muhabiri, kurbanların gözlerinin ve ellerinin bağlı olduğunu aktarıyor.
Suriye istihbaratı El Muhaberat'ın ajanları çukurun başına getirdikleri kurbanlara koşmalarını söylüyor, ardından silah sesi duyuluyor. Siviller koşarken Suriyeli istihbarat görevlileri tarafından vurulup öldürülüyor.
BİRİM 227'DEN EMCED YUSUF
Videolarda sivilleri katleden istihbaratçının ismi ise, Emced Yusuf.
Martin Chulov, hayatı boyunca kameraya alınmış çok sayıda barbarlık izlediğini ancak Tadamon Mahallesi'nde kaydedilmiş videonunu kendisini şoke ettiğini söylüyor. Ölüme doğru yürüyen sivil kurbanların katilleri tarafından alaya alındığını vurgulayan Ortadoğu muhabiri, tetiği çeken Suriyeli istihbaratçıların acımasız yüzlerinin de göründüğünü belirtiyor.
Teker teker vurulup bir sokaktaki iki binanın arasında kazılan çukura atılan kurbanların neden seçildiğini söylemek zor. İhtimallerden biri, 2013'te Suriye'nin her şehrini saran gösterilerde muhaliflerle bağlantısı olan topluluklara verilen toplu ceza.
Tadamon Mahallesi dokuz yıl önce muhaliflerle rejim unsurlarının çatıştığı hatlardan birinde yer alıyordu. Muhabir Chulov, bölgede yaşayan sivillere güçlü bir mesaj verilmek istendiğini kaydediyor: "Tarafınızı değiştirmeyi düşünmeyin!"
Görüntülerde Suriye'nin resmi istihbarat örgütü üyelerinin silahsız, elleri kelepçeli ve gözleri bağlı sivilleri öldürdüğünü hatırlatan The Guardian muhabiri, "Videonun yayınlanması kolay alınan bir karar değildi ancak burada büyük bir kamu yararı var" diyor:
"Sivilleri infaz eden Emced Yusuf halen gaddarlığıyla bilinen Birim 227'de görevli."
Videonun ortaya çıkarılmasında büyük payı olan Prof. Uğur Ümit Güngör ise, görüntülerin benzersiz olduğunu vurguluyor. Güngör'e göre, Esad'ın El Muharebat'ının silahsız sivillere açık şekilde işkence yapıp onları öldürdüğü başka bir örnek yok.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri 2022 yattı mı? 29 Nisan tarım ve hayvancılık destek ödemeleri ne zaman yatacak?
- Bağ-Kur ve memur emeklisi bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 emekli memur Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Motorin ve benzine zam var mı? 29 Nisan mazot, benzin ve LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları
- e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı! 2022 Mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir? Sevk tarihleri...
- Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli Sandığı bayram ikramiyesi yattı mı?
- Whatsapp çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? 28 Nisan Whatsapp ne zaman düzelecek? Whatsapp bağlantınız güncelleniyor sorunu...
- Euroleague Final Four ne zaman? Final Four tarihi belli mi? Anadolu Efes, Real Madrid...
- Asgari ücrete ara zam gelecek mi, var mı? Temmuz ayında asgari ücrete zam olacak mı 2022? Son açıklamalar...
- TOKİ İstanbul başvuruları başladı mı, ne zaman? TOKİ İstanbul ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak?
- 9 günlük tatil var mı, ne zaman başlayacak? Okullarda 9 günlük tatil olacak mı? MEB SON AÇIKLAMALAR...
- Öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022? Öğretmen atama takvimi açıklandı mı?
- Erken emeklilik imkanı! 10 çalışma kâfi, yaş şartı gerekmiyor! SSK'lı olarak çalışanlara ise...