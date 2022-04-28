Rusya açıkladı: Ukrayna’da Su-24 savaş uçağını düşürdük

Konaşenkov yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Rus hava kuvvetlerinin havadan yüksek hassasiyetli füzelerle gece boyunca askeri birliklerin ve teknik araçların toplandığı 2 alan, 2 füze ve top deposu olmak üzere 4 Ukrayna askeri unsurunu vurduğunu belirten Konaşenkov, hava muharebe taktik birliklerinin de 67 Ukrayna askeri unsurunu yok ettiğini belirtti.

Füze ve topçu birliklerinin 408 yeri ateş altına aldığını kaydeden Konaşenkov, "Rus hava savunma sistemleri ile Luhansk bölgesindeki Nikolayevka yerleşim birimi üzerinde Ukrayna hava kuvvetlerine ait bir Su-24 savaş uçağını düşürdü. Veselogorovka, Zatişnoye, Novomihaylovka, Lubimovka ve Harkiv'de 5 insansız hava aracı yok edildi." ifadelerini kullandı.