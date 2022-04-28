28 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Putin'in görüşmelerine damga vuran 'uzun masa' yine gündemde! Yeni detaylar ortaya çıktı

Putin'in görüşmelerine damga vuran 'uzun masa' yine gündemde! Yeni detaylar ortaya çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.04.2022 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022
ABONE OL
Putin’in görüşmelerine damga vuran ’uzun masa’ yine gündemde! Yeni detaylar ortaya çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in siyasi liderlerle yaptığı görüşmelerinde dikkat çeken 'uzun masa' yine gündemde. Putin, Ukrayna krizini görüşmek için gelen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i de diğer Batılı misafirleri gibi uzun beyaz masaya oturttu. Tartışmalı masa ile ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı...

Rusya liderinin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u 7 Şubat'ta bu masaya oturtmasıyla dünya gündeminin ilgi odağı olan beyaz masaya dair yeni detaylar da ortaya çıktı.

Putin’in görüşmelerine damga vuran ’uzun masa’ yine gündemde! Yeni detaylar ortaya çıktı

İtalyan Corriere dela Serra gazetesine göre Masa 25 yıl önce İtalya'nın Cantu kentindeki 'Oak' isimli şirketin sahibi iç mimar Renato Pologna tarafından tasarlandı.

Putin’in görüşmelerine damga vuran ’uzun masa’ yine gündemde! Yeni detaylar ortaya çıktı

6 metre uzunluğunda 2.5 metre genişliğindeki masa meşe ağacından imal edildi, üzerinde de altın yapraklar var. O zaman yaklaşık 20 bin Euro'ya sipariş edilen masanın şimdiki fiyatının100 bin Euro, yani yaklaşık 1.5 milyon lira olacağı hesaplanıyor.

Putin’in görüşmelerine damga vuran ’uzun masa’ yine gündemde! Yeni detaylar ortaya çıktı

Renato Pologna, masanın 1995 yılında Kremlin'e "o zamana kadar teslim edilen en büyük siparişin benzersiz bir parçası" olduğunu söyledi.

Putin’in görüşmelerine damga vuran ’uzun masa’ yine gündemde! Yeni detaylar ortaya çıktı

Guterres ile görüşmesiyle ilgili Rusya lideri Putin, Ukrayna ile diplomatik olarak da anlaşmaya varabilmeyi umduğunu, müzakerelerin yapıldığını ve onları reddetmediklerini belirtti. Türkiye'den sonra Moskova'ya giden Guterres'in bugün Kiev'de olması bekleniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA