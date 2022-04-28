Putin’in görüşmelerine damga vuran ’uzun masa’ yine gündemde! Yeni detaylar ortaya çıktı

Guterres ile görüşmesiyle ilgili Rusya lideri Putin, Ukrayna ile diplomatik olarak da anlaşmaya varabilmeyi umduğunu, müzakerelerin yapıldığını ve onları reddetmediklerini belirtti. Türkiye'den sonra Moskova'ya giden Guterres'in bugün Kiev'de olması bekleniyor.