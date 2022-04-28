Putin’den dünyaya açık tehdit! Gerekirse o silahlarımızı da kullanırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşına dışarıdan müdahale etmeye çalışan ülkelere yıldırım hızıyla yanıt vereceklerini söyledi, "Elimizde kimsenin aşık atamayacağı araçlar var. Ve bunu hava atmak için söylemiyoruz, gerekirse bunları kullanırız" dedi.

Putin nasıl bir müdahalenin yapılacağına şimdiden karar verdiklerini söyledi fakat bunun ne olduğunu açıklamadı.