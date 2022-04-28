Putin'den dünyaya açık tehdit! Gerekirse o silahlarımızı da kullanırız
Rusya-Ukraya savaşında bölgesel çatışmalar devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya gelen batı silahlarını vurduğu belirtilirken, AB yaptırımlarına bir yenisini daha ekledi. Ukrayna'nın destek almaması gerektiğini vurgulayan Putin, envanterlerinde rakiplerinde bulunmayan silahlar olduğunu belirterek "gerekirse kullanırız" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşına dışarıdan müdahale etmeye çalışan ülkelere yıldırım hızıyla yanıt vereceklerini söyledi, "Elimizde kimsenin aşık atamayacağı araçlar var. Ve bunu hava atmak için söylemiyoruz, gerekirse bunları kullanırız" dedi.
Putin nasıl bir müdahalenin yapılacağına şimdiden karar verdiklerini söyledi fakat bunun ne olduğunu açıklamadı.
Putin'in bu ifadeyle balistik ve nükleer silahları kastettiği düşünülüyor. Rusya, işgalin başlamasının ardından stratejik nükleer silahlarını yüksek alarm konumuna getirdiğini duyurmuştu.
Analistler Putin'in bu tehditleri, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya daha fazla yardım etmemesi için yaptığını düşünüyor.
ABD'DEN İLK YANIT
Putin'in açıklamalarına ABD'den yanıt bir paylaşım ile geldi. ABD ordusu ise Ukrayna'ya doğru yola çıkan kargo uçağının fotoğraflarını resmi hesabından yayınladı.
Ukrayna'nın müttefikleri son dönemde silah yardımlarını artırmış, ABD de Ukrayna'da Rusya'yı yenmeyi hedeflediklerini açıklamıştı. Batılı yetkililer Rusya'nın Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki ilerleyişinin bu yardımlar nedeniyle yavaşladığı görüşünde.
LAVROV'DAN 3. DÜNYA SAVAŞI UYARISI
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Batı ülkelerinin ateşe körükle gittiğini, bunun Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açabileceğini söylemişti.
Nükleer çatışmanın hafife alınmaması gerektiğinin altını çizen Lavrov, 3. Dünya Savaşı'nın 'gerçek bir tehlike' olduğu konusunda uyarmış ve 'Tehlike ciddi, gerçek, hafife alamazsınız' demişti.
"RUSYA BU SİLAHLARI HEDEF ALACAK"
NATO'nun Ukrayna'ya silah yardımı yaparak Rusya ile 'vekalet savaşına' girdiğini belirten Lavrov, Rusya'nın bu silahları hedef alacağını belirtmişti.
Rus bakan 'Bu silahlar, Rusya'nın özel görev kapsamında hareket eden ordusu için meşru bir hedef olacak' demiş, bu sözler batıya gözdağı olarak yorumlanmıştı.
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