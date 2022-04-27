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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy G20 Zirvesi'ne davet edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.04.2022 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy G20 Zirvesi’ne davet edildi

Rusya-Ukrayna savaşında gösterdiği liderlikle dünyanın dikkatini çeken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, G20 Zirvesi'ne davet edildi. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin oluşturduğu G20 grubun zirvesi, kasımda Endonezya'ya bağlı Bali Adası'nda düzenlenecek.

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