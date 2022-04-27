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Türk devletleri teşkilatı 5 ülke arasında 'Türk-Ay' konferansı kuruldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.04.2022 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022
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Türk devletleri teşkilatı 5 ülke arasında ’Türk-Ay’ konferansı kuruldu

Dolmabahçe Sarayı'nda Türk Anayasa Yargısı Konferansı işbirliği yapıldı. Türk-Ay ile ilgili konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "Eminim bu imza ile başlayan süreç, ülkelerimizin halkları arasında, devletleri arasında ve o devletin Anayasa Mahkemeleri gibi kurumları arasındaki ilişkileri de bugün olduğundan çok daha güçlü bir noktaya taşıyacaktır" dedi.

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