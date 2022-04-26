SON DAKİKA: Putin'den kritik Ukrayna açıklaması
Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile görüşmelerin olumlu yönde sonuç vereceğini umduğunu söyledi. Öte yandan bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştükten sonra basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Ukrayna tarafının Rusya ile müzakerelerdeki davranışı iç karartıcı. Rusya, Ukrayna’daki duruma müzakerelerde çözüm bulmak istiyor” ifadelerini kullandı.
Görüşmenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarına işaret ederek Rusya'nın bu kararı NATO'nun genişleme politikası nedeniyle verdiğini söyledi.
"YARDIM KONUSUNU GÖRÜŞTÜK"
Lavrov, "BM Genel Sekreteri ile yapılan görüşmelerin ana odak noktası Avrupa'daki, Ukrayna çevresindeki, Luhansk ve Donetsk'deki durumdu. Biz Ukrayna'daki sivil nüfusa yardım sağlama konusunda BM ile işbirliği yapmakla ilgileniyoruz. BM Genel Sekreteri ile Ukrayna'daki sivillere insani yardım sağlanmasında olası bir işbirliğinin güçlendirilmesini görüştük" dedi.
"UKRAYNA'NIN RUSYA MÜZAKERELERİNDEKİ DAVRANIŞLARI İÇ KARARTICI"
Ukrayna ile Rus heyetler arasında sürdürülen fakat insani koridorların açılması dışında hiçbir konuda uzlaşama sağlanamayan müzakereler hakkında Ukrayna tarafını suçlayan Lavrov, "Ukrayna tarafının Rusya ile müzakerelerdeki davranışı iç karartıcı. Görünüşe göre müzakerelerle özellikle ilgilenmiyorlar. Rusya, Ukrayna'daki duruma müzakerelerde çözüm bulmak istiyor. Ancak Ukrayna tarafının bu çizgisini sürdürmesi halinde Ukrayna ile müzakerelerin sonuç verme olasılığı çok düşük" ifadelerini kullandı.
"VETO HAKKI HİÇBİR YERE GİTMEYECEK"
BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin veto etme hakkını azaltmaya yönelik sunulan tasarıyı eleştiren Lavrov, "BM Genel Kurulu'na sunulan Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin veto yetkisine ilişkin karar hiçbir şekilde durumu etkilemeyecektir. Veto hakkı hiçbir yere gitmeyecek. Bunu size sorumlu bir kişi olarak söyleyebilirim. Veto hakkı BM'nin destek direklerinden biridir. O olmadan kurum altüst olur" diye konuştu.
"BARIŞ NE KADAR ERKEN SAĞLANIRSA O KADAR İYİ OLUR"
BM Genel Sekreteri Guterres ise yaptığı açıklamada, Lavrov ile oldukça samimi bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade ederek, Ukrayna'da insan hakları ihlalleri yapıldığına ve savaş suçu işlendiğine ilişkin gelen bilgilerden endişe duyduğunu söyledi. Donbass'taki savaşın doğu Ukrayna'da çok sayıda insanın ölmesine ve büyük bir yıkıma yol açtığını belirten Guterres, "Barış ne kadar erken sağlanırsa o kadar iyi olur" dedi.
Guterres, BM ve Moskova'nın Ukrayna'daki savaş hakkında farklı bakış açılarına sahip olmasına rağmen her iki tarafın da eski Sovyet ülkesindeki insanların acılarını en aza indirmek için birlikte çalışabileceğini ifade etti.
GUTERRES, PUTIN İLE GÖRÜŞTÜ
Guterres, bugün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya geldi.
BM Genel Sekreteri, Moskova'daki görüşmelerinin ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret edecek.
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