SON DAKİKA: Putin’den kritik Ukrayna açıklaması

"VETO HAKKI HİÇBİR YERE GİTMEYECEK"

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin veto etme hakkını azaltmaya yönelik sunulan tasarıyı eleştiren Lavrov, "BM Genel Kurulu'na sunulan Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin veto yetkisine ilişkin karar hiçbir şekilde durumu etkilemeyecektir. Veto hakkı hiçbir yere gitmeyecek. Bunu size sorumlu bir kişi olarak söyleyebilirim. Veto hakkı BM'nin destek direklerinden biridir. O olmadan kurum altüst olur" diye konuştu.



"BARIŞ NE KADAR ERKEN SAĞLANIRSA O KADAR İYİ OLUR"

BM Genel Sekreteri Guterres ise yaptığı açıklamada, Lavrov ile oldukça samimi bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade ederek, Ukrayna'da insan hakları ihlalleri yapıldığına ve savaş suçu işlendiğine ilişkin gelen bilgilerden endişe duyduğunu söyledi. Donbass'taki savaşın doğu Ukrayna'da çok sayıda insanın ölmesine ve büyük bir yıkıma yol açtığını belirten Guterres, "Barış ne kadar erken sağlanırsa o kadar iyi olur" dedi.

Guterres, BM ve Moskova'nın Ukrayna'daki savaş hakkında farklı bakış açılarına sahip olmasına rağmen her iki tarafın da eski Sovyet ülkesindeki insanların acılarını en aza indirmek için birlikte çalışabileceğini ifade etti.

GUTERRES, PUTIN İLE GÖRÜŞTÜ



Guterres, bugün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya geldi.

BM Genel Sekreteri, Moskova'daki görüşmelerinin ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret edecek.