Rusya’dan nükleer savaş açıklaması! Kimse hafife almamalı

"TEHLİKE CİDDİ, HAFİFE ALINMAMALI"

Nükleer savaş ve Üçüncü Dünya Savaşı'ndan kaçınmanın önemli olduğu konusunda Lavrov, "Haziran 2021'de Cenevre'deki zirve sırasında başkanlar tarafından açıklama yapıldı. Bu yılın Ocak ayında bu yönde bir girişim daha hayata geçirilmiştir. Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'nın Gözden Geçirme Konferansı'nın başlangıç planlarıyla bağlantılı olarak BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi aynı içerikte bir bildiriyi kabul etti. Beş lider de nükleer savaşın kabul edilemezliğine ilişkin bildiriyi imzaladı. Bu bizim ilkesel pozisyonumuz. Ona dayanarak hareket ediyoruz. Ve şimdi sizin de saygın siyaset bilimcilere atıfta bulunarak söylediğiniz gibi, riskler gerçekten çok önemliyken birilerinin onları yapay olarak şişirmesini hiç istemezdim, oysa bunu isteyen çok kişi var. Tehlike ciddi, tehlike gerçek, hafife alınmamalı. Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Antlaşması (START-3) var. Joe Biden'ın, Rusya'nın Antlaşma'yı hiçbir koşul olmaksızın beş yıl daha uzatma önerisini destekleyen ilk dış politik kararı olması önemli. Trump yönetimi Rusya'nın bu önerisini reddetmişti" dedi.