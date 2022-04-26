Kim Jong-un’dan nükleer güç kararı! Geliştirme sözü verdi

Kim, kıtalar arası balistik füzelerin sergilendiği törende yaptığı konuşmada, ülkesinin nükleer güçlerini "maksimum hızda" geliştireceğini söyledi.

Nükleer kuvvetlerin temel misyonunun caydırıcılık olduğunu ifade eden Kim, "Ancak topraklarımızda istenmeyen bir durum ortaya çıkarsa nükleer kuvvetlerimiz, tek bir görevle sınırlandırılamaz. Eğer herhangi bir güç, temel çıkarlarımıza müdahale etmeye çalışırsa nükleer güçlerimizin ikinci görevini yerine getirmekten başka seçeneği olmayacaktır." dedi.