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BM açıkladı: Ukraynalı mültecilerin sayısı 5 milyon 264 bin 767'ye ulaştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.04.2022
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BM açıkladı: Ukraynalı mültecilerin sayısı 5 milyon 264 bin 767’ye ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan komşu ülkelere şimdiye kadar 5 milyon 264 bin 767 mültecinin geçtiğini, savaşta toplam mülteci sayısının 8,3 milyona ulaşmasının tahmin edildiğini bildirdi.

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